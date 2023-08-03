Как у девочки: Порошина наконец-то признала, что врачи сделали с ее лицом

Генетика тут ни при чем.

Звезда «Ночного дозора» Мария Порошина забыла, что такое возрастные изменения. Артистке 49 лет, но она даст фору молодежи.

Поклонники интересуются, в чем же секрет ее неувядающей красоты и гладкой кожи. Мария не скрывает, что регулярно делает уколы ботокса. Но это не единственный способ омоложения, которым пользуется кинозвезда.

Перед съемками Порошина клеит патчи, чтобы избавиться от синяков под глазами. Но эти мини-маски ей почти не помогают, поэтому актриса предпочитает лед.

Не забывает Мария и о бьюти-процедурах перед сном. После того, как актриса смоет всю косметику или грим, она наносит на кожу крем. Порошина смешивает несколько составов, и получается эффективное чудо-средство. На консультации к косметологу артистка ходит раз в три месяца.

Кроме того, Мария тщательно следит за здоровьем. Она регулярно сдает кровь и проверяет, каких веществ и витаминов не хватает ее организму. Особое внимание звезда уделяет спорту и упражнениям для спины. По ее словам, сгорбленная осанка больше всего выдает возраст.