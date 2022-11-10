Как-то не по-мужски: никогда не угадаете, что коллекционирует Джонни Депп

Джонни Депп относит себя к плангонологам, то есть к коллекционерам кукол. Именитый артист не только не скрывает свое пристрастие, но и даже гордится своими находками. Коллекция актера славится редчайшими экземплярами Барби, а также куклами-копиями знаменитостей.

Данное хобби не считается чем-то необычным и уж тем более девчачьим, хотя некоторых может смутить. Во всем мире огромное множество людей, собирающих кукол. «Жертвой» плангонологии стал и голливудский актер.

Депп начал собирать свою коллекцию уже во взрослом возрасте, этому способствовала его дочь. Когда Лили-Роуз была совсем маленькой, отец показывал ей целые кукольные шоу. Депп настолько привязался к «актерам» из своих спектаклей, что не нашел в себе сил с ними расстаться, когда дочь повзрослела. С тех пор его коллекция увеличилась в несколько раз. Актера вообще можно назвать увлеченным человеком, ведь он испытывает страсть не только к куклам. Какое-то время Депп собирал редкие шляпы, жуков и даже рисунки маньяков.