Как теперь выглядит Джин из «Людей Икс»: за такую мужчины драться не будут

Джин Грей из франшизы о Людях Икс запомнилась зрителям своей холодной, но привлекательной красотой. Это неудивительно, ведь образ воплотила на экране актриса и модель Фамке Янссен. Обаяние, которое она передала своей героине, оказалось столь велико, что в конкуренцию за внимание Джин между Росомахой и Циклопом, доходившую чуть ли не до драки, веришь безоговорочно.

А вот сейчас Фамке мало похожа на роковую обольстительницу и супергероиню. 57-летняя актриса сделала пластическую операцию, чтобы сохранить молодость. Но, похоже, затея не слишком удалась. Лицо превратилось в неподвижную маску, а глаза стали узкими и далеко не такими выразительными. Теперь актрисе приходится почти постоянно прятать их за темными очками.

Впрочем, сама Янссен, с одной стороны, отрицает какое-либо вмешательство в свою внешность, и ссылается на свою наследственность. С другой же, она открыто говорит о том, что «пластическая хирургия сейчас правит миром». Где звезда лукавит, а где — говорит правду, выяснить сейчас невозможно.