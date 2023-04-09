Как такое возможно? Выходка бывшего Моники Беллуччи повергла весь мир в шок

После развода с Моникой Беллуччи Венсан Кассель женился на модели Тине Кунаки. Их считали невероятно красивой и яркой парой, но избежать расставания не удалось. Теперь в Сети горячо обсуждают, как некрасиво повел себя актер по отношению к 26-летней избраннице.

Кассель не стал отмечать день рождения супруги вместе с ней. Более того, на следующий день он удалил все ее фотографии из своих социальных сетей, чем шокировал публику. Все это спровоцировало слухи о нешуточном разладе в паре, которые нашли подтверждение у инсайдеров. Те заявили, что возлюбленные поставили точку в своих отношениях несколько недель назад, из-за чего Кунаки сильно переживает. Также говорят, что причиной разрыва стала измена со стороны Тины.

Интернет-пользователи отказываются верить, что супруги больше не вместе, и во всем винят Касселя.