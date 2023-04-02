Как сейчас выглядит звезда «И все-таки я люблю...» Хабаров: все еще красив до безумия

15 лет назад на экраны вышел первый эпизод многосерийного фильма «И все-таки я люблю...» с Татьяной Арнтгольц и Антоном Хабаровым. Для него роль умного, воспитанного москвича, влюбляющегося в простую девушку, стала трамплином в мир кино. А для его поклонниц — лишним поводом пересмотреть телеэпопею, ведь таких красавцев в российском кино еще поискать.

За годы, прошедшие с момента выхода сериала, актер не только не растерял привлекательность, но и словно еще больше похорошел. 42-летний артист выглядит очень стильно и привлекательно. Короткая прическа и легкая щетина придают ему молодой и модный облик. Взгляд актера притягателен и загадочен. Он выглядит очень уверенно, впечатляюще сочетая силу и чувственность. Настоящий мужчина с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью, Хабаров появился более чем 40 проектах, среди которых «Ермоловы», «Закрытая школа», «Триггер-2».