Как сейчас выглядит Шкалин из сериала «Солдаты»: от фото мурашки по коже

Анатолий Кот начал свою карьеру в 1999 году, а спустя семь лет, когда на экраны вышел сериал «Солдаты», поклонники начали узнавать артиста на улицах. С тех пор армия фанатов знаменитости только увеличивается, а сам он совсем не стремится уйти на пенсию и начать спокойную жизнь.

Так, за годы карьеры он снялся уже в 134 фильмах и сериалах. Именно он сыграл начальника уголовного розыска Эдуарда Беленького в сериале «Ищейка» и перевоплотился в хореографа в драме «Мой папа Барышников». Также артист успешен и на театральной сцене: долгое время он служил в «Прогресс сцене Армена Джигарханяна».

Преданные фанаты стараются не пропускать ни одну новую роль любимого артиста. Поклонники неизменно хвалят игру Кота, а также с удивлением отмечают, что прошедшие годы совсем не сказались на его внешности. Артист в свои 49 лет до сих пор выглядит как во время работы над «Солдатами», и даже его прическа осталась прежней.