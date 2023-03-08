Как сестры: ахнете, увидев Хохлову с красавицей-дочкой

Прежде чем покорить столицу, актрисе Ольге Хохловой, которую многие помнят по роли мамы Ксюши из сериала «Кадетство», пришлось пережить отказы сразу от нескольких вузов (педагогов не устраивал ее говор), поработать на обувной фабрике и уехать во Владивосток, где она смогла получить творческое образование и нашла свою любовь.

В браке с потомственным моряком Вячеславом Шикаловым у сибирячки Хохловой родилось две дочери, Олеся и Софья. Плотный график актрисы не помешал ей вырастить успешных и состоявшихся дочек. Хотя задачей это представлялось как минимум непростой: по данным «Кинопоиска», Ольга Хохлова появилась в рекордном количестве игровых фильмов и телесериалов за первые полтора десятилетия XXI века.

Старшей дочери Олесе 34 года, она замужем за американцем Джеродом. Пара живет в Лос-Анджелесе и воспитывает сына. В конце прошлого года она поделилась трогательной публикацией с дня рождения матери — его отмечали за границей.

В комментариях подписчики слагали стихи в честь своего кумира. Они отметили, что фото с внуком очень милое, и пытались перещеголять друг друга в оригинальности поздравлений. «Любимая, красавица, с Днем рождения, родная! Чтобы все в кайф!», «Владивосток тебя не забывает и любит», — писали в Сети.