Как сегодня выглядит отсидевший в тюрьме сын Ливанова: ахнете, когда увидите

Борис Ливанов — сын от второго брака Василия Ливанова. С раннего детства он хотел добиться той же известности на актерском поприще, что и его отец. Однако судьба распорядилась иначе. Борису Ливанову никак не удавалось войти в колею и из-за такой невостребованности он начал сильно пить.

Из-за своего пристрастия к бутылке мужчина даже не смог оплатить операцию для собственной дочери, которой диагностировали глухоту. Нередко Борис Ливанов под воздействием алкоголя набрасывался на свою мать с кулаками. В итоге он оказался за решеткой.

После отбывания срока Борис начал заниматься творчеством более усердно. Теперь он пишет стихи и книги, снимает документальные киноленты. Отношения с дочерью ему удалось восстановить. Однако прошлая жизнь серьезно подкосила мужчину, он выглядит старше своих лет и очень неопрятно.