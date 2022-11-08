«Как пьющая продавщица с рынка»: посмотрите, что стало с королевой русского R’n’B

Артистка Бьянка прославилась в начале 2000-х, выпустив сразу несколько ярких хитов. Поклонники были в восторге от творчества и красоты певицы, осыпая ее комплиментами. Однако спустя некоторое время Бьянка неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, певица сконцентрировалась на работе композитора после того, как у нее начались панические атаки и другие ментальные проблемы. Она перестала появляться на светских мероприятиях и теперь ведет закрытый образ жизнь, лишь изредка выпуская новые песни.

Пользователи Сети не оставили без внимания появление Бьянки. Как отметили поклонники, прошедшие годы заметно сказались на внешности артистки, которая давно потеряла спортивную фигуру и привлекательность и теперь не выглядит как на пике своей карьеры.