Как продлить молодость: совет Катрин Денев придется по душе каждой россиянке

В свои 79 лет Катрин Денев продолжает блистать на экране. Поклонники уверены, что у артистки есть свои секреты молодости и красоты. И в этом они совершенно правы.

Сама актриса в одном из интервью заявила, что не считает себя старой. При этом она уточнила, что старость для нее вовсе не проблема, поскольку она не придает большого значения возрасту. Тем не менее Денев не стала скрывать, к каким хитростям прибегает, чтобы сохранить себя в форме.

В первую очередь звезда экрана рекомендует поклонникам никогда не останавливаться на достигнутом. По уверению Катрин, даже если женщина чувствует себя обессиленной и уставшей, ей крайне важно продолжать работать над собой. Также Денев полагает, что не следует афишировать личную жизнь. Есть у знаменитости и другой секрет, который точно понравится каждой россиянке.

Актриса считает, что не нужно переживать из-за съеденных калорий. Денев призналась, что никогда не могла похвастаться идеально подтянутой фигурой, поскольку слишком сильно любит вкусную еду. Кроме того, Катрин однажды подметила, что не стоит жить в погоне за деньгами, поскольку зачастую они только отравляют людям жизнь. И, конечно, Денев призывает женщин никогда не забывать о силе макияжа. Оказалось, что актриса пользуется косметикой, даже когда отправляется на природу.