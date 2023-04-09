Как преобразился Семчев после похудения: пройдете мимо и не узнаете (фото)

Амплуа веселого добродушного толстяка стало для Александра Семчева мощным трамплином в карьере комедийного артиста. Но серьезный диагноз заставил его начать борьбу с лишними килограммами.

Семчев заболел диабетом второй степени. Врачи настоятельно советовали артисту похудеть. Он сбросил 100 кило. Из главной пышки отечественного кино актер превратился в худощавого поджарого мужчину.

Преображение омолодило кинозвезду. Теперь немногие дают ему 53 года. Сам Александр переживает, что лицо стало походить на «бульдожью морду» из-за лишней кожи. Он подумывает сделать операцию и одновременно признает, что стареть надо с умом.

Победа в борьбе с лишним весом положительно сказалась и на карьере Семчева. Ему стали предлагать драматические роли и в прошлом менее характерные для него амплуа. Например, в сериале «Фандорин. Азазель» артист воплотил на экране Ксаверия Грушина — наставника молодого Эраста Петровича.