Как прелестная принцесса: сын брутала из «Людей Икс» лишит россиян дара речи

Широкая известность в России к актеру Ливу Шрайберу пришла после съемок в картине «Люди Икс: Начало. Росомаха» в 2009 году. Брутальный мужчина сыграл сводного брата героя Хью Джекмана, не уступающего ему в силе. Спустя несколько лет Шрайбер закрепил популярность главной ролью в сериале «Рэй Донован».

К этому времени к нему было приковано все внимание поклонниц. Но актер уже был счастлив в отношениях с коллегой Наоми Уоттс. В 2007 году у них родился сын Александр, а через год еще один мальчик — Сэмюэл. Тем не менее в 2016 году пара рассталась.

Хотя сыновья остались жить с Наоми, Лив не прерывает общения с ними. Он с радостью поддерживает мальчиков и часто берет с собой на съемки, мероприятия и отдых. И снимки с одной из недавних церемоний сильно удивили поклонников Шрайбера. Рядом с ним перед фотографами позировала хрупкая девушка в розовом мини-платье и изящных босоножках. Аксессуары, аккуратный маникюр и длинные распущенные волосы завершали образ принцессы.

Оказалось, что именно так выглядит сейчас младший сын актера, 14-летний Сэмюэл. Мальчик уже некоторое время предпочитает вещи будто из женского гардероба. Сейчас Наоми и Лив с пониманием относятся к подростковому возрасту сына. Более того, они не используют в общении с ним местоимения он или она, называя его просто младший ребенок. Пока Сэмюэл не собирается заявлять о смене пола или своей небинарности.