Как пластика «убила» Бриджит Джонс: фото до и после лишат вас дара речи

Рене Зеллвегер прославилась благодаря роли в серии фильмов о Бриджит Джонс. За годы карьеры она приняла участие еще в нескольких громких проектах, однако последнее время поклонники вспоминают о ней только из-за ее неожиданных преображений.

Дело в том, что впервые пластической хирургией Зеллвегер увлеклась еще в 2005 году. Тогда она решилась на маммопластику и, как уверены фанаты, начала регулярно посещать косметолога. А спустя девять лет она по-настоящему шокировала публику, ведь преданные фанаты просто не узнали ее на одном из светских мероприятий.

Дело в том, что артистка провела сразу несколько операций. Она избавилась от нависших век, сделала лифтинг в верхней трети лица и подтяжку. В итоге она добилась открытого взгляда и полностью избавилась от каких-либо морщин, из-за чего стала совсем другим человеком.

После этого преображения артистка столкнулась с критикой со стороны фанатов. Многие обвиняли ее в том, что она подает неправильный пример поклонникам и поддалась моде на преображения. Другие же были недовольны тем, что артистка так сильно изменилась и потеряла индивидуальность.

Сама Зеллвегер при этом не признавалась в пластике, а в 2020 году вновь приковала к себе все внимание публики. Она избавилась от лишних килограммов, а ее лицо вновь отличалось подтянутостью. Как уверены поклонники, артистка за прошедшие годы не раз обращалась к специалистам, ведь в очередной раз стала выглядеть как совершенно другой человек.