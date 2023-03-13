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Как она «пробралась» в СССР? Правда об Орнелле Мути шокирует каждого

13 марта 2023 12:45
Как она «пробралась» в СССР? Правда об Орнелле Мути шокирует каждого

В прошлом звезды не обошлось без темного эпизода.
 

Орнелла Мути пользовалась большой популярностью не только у себя на родине в Италии, но и в СССР. Талант актрисы и ее привлекательная внешность никого не оставляли равнодушным. Между тем карьера артистки начиналась не так уж красиво.

Уже в 13 лет будущая звезда экрана могла похвастаться сексуальной фигурой и фирменным взглядом с поволокой. При этом ее семья отчаянно нуждалась в деньгах — мать Орнеллы осталась одна с двумя дочками на руках. Чтобы помочь родительнице сводить концы с концами, юная красавица начала участвовать в фотосессиях.

Все бы ничего, но часто она позировала обнаженной. Когда об этом стало известно в школе, где училась Мути, разразился страшный скандал. Тогда никто и подумать не мог, что подобный опыт не навредит, а, напротив, поможет Орнелле.

В 14 лет она уже умела держаться перед камерой и получила первую роль в кино — снялась в фильме «Самая красивая жена». После этого новые деловые предложения не заставили себя ждать, и вскоре Мути обрела всемирную известность и армию преданных поклонников. Как она «пробралась» в СССР? Правда об Орнелле Мути шокирует каждого

Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Самая красивая жена» (1970)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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