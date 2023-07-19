Как он такое провернул? От выходок Охлобыстина у простых людей волосы дыбом

Иван Охлобыстин никогда не отличался примерным поведением. Молодость звезды «Интернов» была бурной: от выходок актера у любого человека волосы встанут дыбом.

Еще в юные годы Охлобыстин пристрастился к горячительным напиткам. По словам Ивана Ивановича, под воздействием алкоголя он вообще себя не контролировал. Вместе с женой, актрисой Оксаной Арбузовой, они устраивали дебоши и разнузданные кутежи.

Однажды Охлобыстин на мотоцикле въехал в метро, в другой раз за ним гонялись милиционеры по мосту в парке Горького. А как-то актер и его супруга договорились с капитаном баржи, что он перевезет их на противоположный берег. Они отправили его за мороженым, а сами отправились в плавание. Отлавливали беглецов всеми возможными способами.

Но однажды Охлобыстин понял, что пора завязывать с таким образом жизни. Мировоззрение актера перевернулось после ДТП, которое учинил его закадычный друг Михаил Ефремов. Так Иван Иванович бросил пить и стал примерным семьянином.