Как обычный советский школьник опозорил США на весь мир (и как ему отомстили)

Невозможно передать словами, как сильно были унижены жители США, когда первым искусственным спутником Земли стал именно советский аппарат. После такого всемирно значимого события американцы всерьез задумались о проблемах в своей системе образования.

Западные журналисты решились провести расследование и выяснить, в какой школе лучше обучают детей. Для этого эксперимента выбрали двух старшеклассников: Стивена Лапекаса из Америки и Алексея Куцкова из СССР. Через месяц пристальных наблюдений выяснилось, что второй подросток более целеустремленный и имеет высокий уровень умственного развития, а его соперник из-за рубежа преуспел лишь в спорте.

Такое исследование опять не понравилось американцам, и они решили немного «отомстить». При съемках обложки журнала с результатами эксперимента Алексея поставили напротив источника света. Из-за этого школьник щурился, а на получившейся фотографии выглядел очень агрессивно, тем самым подтверждая стереотипы о вечно хмурых русских.