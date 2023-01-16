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Как обычный советский школьник опозорил США на весь мир (и как ему отомстили)

16 января 2023 14:30
Как обычный советский школьник опозорил США на весь мир (и как ему отомстили)

Противостояние двух сверхдержав затронуло и обычных школьников.

Невозможно передать словами, как сильно были унижены жители США, когда первым искусственным спутником Земли стал именно советский аппарат. После такого всемирно значимого события американцы всерьез задумались о проблемах в своей системе образования.

Западные журналисты решились провести расследование и выяснить, в какой школе лучше обучают детей. Для этого эксперимента выбрали двух старшеклассников: Стивена Лапекаса из Америки и Алексея Куцкова из СССР. Через месяц пристальных наблюдений выяснилось, что второй подросток более целеустремленный и имеет высокий уровень умственного развития, а его соперник из-за рубежа преуспел лишь в спорте.

Такое исследование опять не понравилось американцам, и они решили немного «отомстить». При съемках обложки журнала с результатами эксперимента Алексея поставили напротив источника света. Из-за этого школьник щурился, а на получившейся фотографии выглядел очень агрессивно, тем самым подтверждая стереотипы о вечно хмурых русских.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина», 1984
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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