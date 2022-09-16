Как ножом по сердцу фанаток: что случилось с Питом из «Голодных игр»

Роль Пита Мелларка в молодежном фильме «Голодные игры» сделала актера Джоша Хатчерсона известным не только в Америке, но и по всему миру. А ведь сниматься он начал еще в возрасте 9 лет, вдохновляясь своим кумиром Джейком Джилленхолом. Юный Джош играл эпизодические роли в семейных комедиях и телесериалах. Серьезной работой стало его участие в ленте «Мост в Терабитию» в 2007 году. А спустя 5 лет он уже присоединился к касту «Голодных игр» вместе с Дженнифер Лоуренс.

Съемки франшизы закончились в 2015 году. За эти 7 лет Джош не перестал сниматься, однако на больших экранах он почти не появляется. Пока актер получает роли не в кассовых проектах, в отличие от своей партнерши по молодежной драме.

Невостребованность отразилась и на внешности 29-летнего Хатчерсона. Он заметно прибавил в весе, поэтому уже не очень годится на роль героя-любовника в мелодрамах. Свою личную жизнь актер скрывает даже от подписчиков. Известно лишь, что в 2013 году он начал встречаться с коллегой Клаудией Трайсак.