Как набить себе цену, не прилагая усилий: Луи де Фюнес много лет назад раскрыл секрет успеха

Луи де Фюнес по праву считается одним из величайших комиков мирового кинематографа. Впервые он попробовал себя в качестве актера после завершения Второй мировой войны, а в 60-е стал настоящей звездой.

Каждый год артист пополнял свою копилку тремя-четырьмя новыми проектами. Он говорил, что нисколько не жалеет о том, что стал известным актером в довольно зрелом возрасте. По словам Луи де Фюнеса, это помогло ему как можно глубже понять суть выбранной им профессии.

Однако не только время и терпение помогли знаменитости добиться успеха и всемирного признания. Однажды актер открыто рассказал о том, как каждый человек может набить себе цену, не прилагая для этого практически никаких усилий. По мнению артиста, для этого необходимо всего лишь обладать чем-то очень ценным.