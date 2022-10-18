Как набить себе цену, не прилагая усилий: Луи де Фюнес много лет назад раскрыл секрет успеха
Артист полагал, что деньги и связи ничего не решают.
Луи де Фюнес по праву считается одним из величайших комиков мирового кинематографа. Впервые он попробовал себя в качестве актера после завершения Второй мировой войны, а в 60-е стал настоящей звездой.
Каждый год артист пополнял свою копилку тремя-четырьмя новыми проектами. Он говорил, что нисколько не жалеет о том, что стал известным актером в довольно зрелом возрасте. По словам Луи де Фюнеса, это помогло ему как можно глубже понять суть выбранной им профессии.
Однако не только время и терпение помогли знаменитости добиться успеха и всемирного признания. Однажды актер открыто рассказал о том, как каждый человек может набить себе цену, не прилагая для этого практически никаких усилий. По мнению артиста, для этого необходимо всего лишь обладать чем-то очень ценным.
«Не важно, есть ли у тебя стиль, репутация или деньги, если у тебя нет доброго сердца, ты ничего не стоишь», — подметил Луи де Фюнес.