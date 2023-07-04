Как на самом деле зовут Шифрина: настоящее имя даже экзотичнее, чем Ефим

Ефим Шифрин родился в семье писателя Залмана Шифрина. Уже после учебы в университете он начал актерскую карьеру, в итоге прославился на весь СССР и до сих пор армия его фанатов только увеличивается. Однако далеко не все поклонники знают, что настоящее имя артиста, данное ему при рождении, совсем не Ефим.

Как признался сам актер, в паспорте он записан как Нахим Залманович Шифрин. И в своих социальных сетях он решил рассказать об этом, чтобы поклонники постепенно адаптировались к настоящему имени артиста.

Звезда сцены не стал рассказывать, что означает его имя и почему еще не так давно он представлялся как Ефим. Но отметил, что с детства он привык отзываться на три варианта: Нахим, Ефим и даже Фима. И теперь решил вернуться к своим корням, хотя понимает, что поклонники привыкли к тому имени, что они долгие годы видели на афишах.