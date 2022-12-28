Как на самом деле озвучивают поцелуи в кино: вас передернет от отвращения

Ради правдоподобности киноделы готовы пойти на любые хитрости и уловки. Зрители и представить себе не могут, что скрывает закулисье съемочного процесса и какие приемы используются для того, чтобы от происходящего на экране было невозможно оторваться.

Сцены с поцелуями всегда особенно эффектны. Работа над такими эпизодами часто становится большим испытанием не только для задействованных актеров, но и для сотрудников студии звукозаписи. Как оказалось, именно им приходится озвучивать поцелуи в кино.

Все потому, что за кадром никто не целуется, чтобы звуковое сопровождение было максимально правдоподобным. Этого эффекта добиваются другими способами. Не исключено, что вас передернет от отвращения, но подходящий звук достигается за счет того, что салфетки полощут в миске или давят фрукты прямо перед микрофоном.