Как на самом деле Александр Семчев избавился от 100 килограммов: диета ни при чем

Александр Семчев как никто другой знает, что такое борьба с лишним весом. Актеру удалось избавиться от 100 лишних килограммов, но долгое время он скрывал от публики секрет столь экстремального похудения. Журналистам звезда экрана говорил, что всего лишь начал правильно питаться. Как оказалось, лукавил.

Артист советовал фанатам чередовать индейку и куриную грудку с рыбой, пить достаточное количество воды и есть как можно больше сырых овощей, хотя на самом деле похудел вовсе не благодаря строгой диете. В случае с Семчевым без кардинальных мер и помощи специалистов не обошлось.

Правду об этом актер раскрыл в одном из недавних интервью. Семчев признался, что лег под нож хирурга, о чем не жалеет. «Большой желудок стал трубочкой в 150 мл», — подытожил он в рамках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи ». Также артист сравнил себя с чайкой, отметив, что его порция пищи составляет не более 300 граммов.