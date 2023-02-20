«Как можно доверять?»: россияне жестко разнесли профессиональные качества Меньшовой

Последние годы Юлия Меньшова известна не только как талантливая актриса, но и как блогер. Она активно развивает свой YouTube-канал, на котором берет интервью у профессионалов различных сфер. Однако далеко не все поклонники артистки остаются в восторге от ее работ.

Так, одним из последних видео на канале Меньшовой стала беседа с диетологом Алексеем Ковальковым. В ходе разговора он постарался ответить на самые популярные вопросы об организме и развеял многие мифы, связанные с питанием.

Зрители же совсем не оценили ролик Меньшовой. По их мнению, Ковальков не внушает доверие, ведь сам страдает лишним весом. В комментариях они обвинили артистку в непрофессионализме и призвали в следующий раз внимательнее выбирать интервьюируемых.