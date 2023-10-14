Как кость в горле: Абдулова раздражал советский актер, который отнял у него не одну роль

Александр Абдулов за годы карьеры снялся в десятках прославленных фильмов. Зрители помнят его по «Тому самому Мюнхгаузену», «Сицилийской защите» и другим проектам. При этом лишь редкие поклонники знают, что в начале карьеры он не мог пробиться в мир кино из-за одного из своих коллег.

Дело в том, что все пробы Абдулова проходили неудачно. Режиссеры смотрели на молодого актера, но в итоге роли предлагали всегда Игорю Костолевскому, который к тому времени был большой звездой и внешне очень походил на артиста.

«Пробуют меня, а снимают Костолевского», — признавался Абдулов.

Ситуация изменилась только благодаря Марку Захарову. Он настоял на художественном совете, что именно Абдулов должен играть в его лирической комедии «Обыкновенное чудо». И именно этот фильм прославил молодого артиста на всю страну, а режиссеры начали приглашать именно его, а не Костолевского в свои картины.