Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как из сериала: с кем обрела счастье самая красивая девочка в мире (фото)

Как из сериала: с кем обрела счастье самая красивая девочка в мире (фото)

13 октября 2022 17:45
Как из сериала: с кем обрела счастье самая красивая девочка в мире (фото)

Свадьба пары не за горами.

Тилан Блондо получила статус самой красивой девочки в мире, когда ей было четыре года. Ее фотографии наделали немало шума в Сети, благодаря чему знаменитость смогла построить успешную карьеру модели.

С тех пор немало воды утекло, и Блондо стала совсем взрослой: весной ей исполнился 21 год. Не так давно появилась информация о том, что красавица уже успела найти счастье в личной жизни. Более того, она выходит замуж.

Как из сериала: с кем обрела счастье самая красивая девочка в мире (фото)

Возлюбленным модели стал Бен Атталь. Как и Тилан, он выходец из далеко не простой семьи. Именно его мать Шарлотта Генсбур сыграла главную роль в фильме «Нимфоманка».

Предложение своей пассии звездный наследник сделал спустя два месяца после того, как они отпраздновали первую годовщину. Теперь поклонники пары с нетерпением ждут, когда же возлюбленные, чья история любви будто взята из сериала, сыграют пышную свадьбу.

Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video