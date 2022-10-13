Как из сериала: с кем обрела счастье самая красивая девочка в мире (фото)

Тилан Блондо получила статус самой красивой девочки в мире, когда ей было четыре года. Ее фотографии наделали немало шума в Сети, благодаря чему знаменитость смогла построить успешную карьеру модели.

С тех пор немало воды утекло, и Блондо стала совсем взрослой: весной ей исполнился 21 год. Не так давно появилась информация о том, что красавица уже успела найти счастье в личной жизни. Более того, она выходит замуж.

Возлюбленным модели стал Бен Атталь. Как и Тилан, он выходец из далеко не простой семьи. Именно его мать Шарлотта Генсбур сыграла главную роль в фильме «Нимфоманка».

Предложение своей пассии звездный наследник сделал спустя два месяца после того, как они отпраздновали первую годовщину. Теперь поклонники пары с нетерпением ждут, когда же возлюбленные, чья история любви будто взята из сериала, сыграют пышную свадьбу.