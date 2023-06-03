Как из фильма ужасов: при взгляде на стареющих итальянок вы испытаете шок (фото)

Итальянки, бесспорно, считаются одними из самых привлекательных и колоритных женщин во всем мире. А особый шарм этим красавицам придает их жизненная философия. Дамы достойно принимают свою старость и редко становятся жертвами пластики.

Однако некоторые представительницы прекрасного пола все же не прочь лечь под нож хирурга. Одной из них стала Орнелла Ванони. 88-летняя певица могла бы легко сняться в фильме ужасов без дополнительного гримма. Уколы ботокса, филлеров и множество операций превратили привлекательную исполнительницу в живую антирекламу любых пластических вмешательств.

Звезде итальянского кинематографа также не удалось красиво состариться. Софи Лорен с годами утратила весь свой шарм. Но она решила исправить ситуацию не в палате хирурга, а в кресле визажиста. Актриса любит яркий макияж с акцентом на глазах. Однако даже он не отвлекает внимание публики от морщин на лице и шее.