Как им не стыдно? При виде этих нарядов звезд Голливуда пропадет дар речи (фото)

Тренд на откровенные платья существует давно. Одной из первых, кто облачился в «голый» наряд, стала кинодива Марлен Дитрих. Ее примеру последовала легендарная Мэрилин Монро. Казалось, сегодня таким нарядом уже никого не удивишь, но этим звездам удалось шокировать публику.

Так, эпатажная актриса Джулия Фокс недавно облачилась в наряд, в котором стыдно выйти из дома. Но артистка нарушила все устои и пришла на премию CFDA в супероткровенном платье. Впрочем, полноценным платьем его назвать нельзя — оно состоит из нижнего белья, рукавов и части юбки.

Американская певица Холзи удивила не меньше, чем Фокс. Она явилась на одну из музыкальных церемоний в черном прозрачном наряде, который едва прикрывал ее прелести.

Замыкает тройку не в меру раскрепощенных звезд неподражаемая Рианна. Поп-дива вообще славится своей любовью к обнажению. Так, во время беременности певица не стеснялась демонстрировать свой живот во всей красе. Как-то она появилась на мероприятии в провокационном прозрачном платье, под которым виднелось только кружевное белье.