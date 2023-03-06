Как их много: дома у Орбакайте сильно удивляет одна деталь

Недавно отметившая тридцатилетие музыкальной карьеры Кристина Орбакайте знает, где спрятаться от вездесущих журналистов и просто отдохнуть в перерыве между гастролями. Дача на Истринском водохранилище досталась артистке от мамы. Алла Борисовна оставила дом звездной дочери, когда переехала к Максиму Галкину в деревню Грязь.

В тысячеметровом коттедже есть все, что необходимо для большой семьи и даже больше: множество спален и гостевых бунгало, бильярдная и молельная комнаты, каминный зал и баня. Как можно видеть из личных соцсетей певицы, здесь она часто собирается с детьми: Никитой, Дени и Клавдией.

На одном из совместных кадров из гостиной можно заметить, что стоящий на заднем плане рояль буквально ломится от многочисленных фотокарточек в рамках. Что, впрочем, неудивительно. Жизнь артистки насыщенная: подготовка к гастролям, съемки в «Тесте на беременность 4» и в фильме «Любовь-морковь. Восстание машин» и многое другое. А родные люди и запечатленные приятные моменты с их участием — это всегда источник вдохновения и сил.