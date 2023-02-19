Как хорошее вино: народ потрясен внешностью Клочковой из «Не родись красивой» спустя 20 лет после выхода сериала

Стервозная Вика, которая строит козни Нелли Уваровой, — многие помнят, с чего начиналась карьера Юлии Такшиной, но не все знают, что в жизни актриса совсем другая. С героиней сериала ее роднит лишь впечатляющая красота, которую ей удалось сохранить и 20 лет спустя.

В свои 42 года Юлия воспитывает двоих сыновей от Григория Антипенко и продолжает сниматься в основном в детективных и мистических сериалах. Последними ее работами на сегодняшний день стали «Тот, кто читает мысли» («Менталист»), телевизионный проект «Анна-детективъ» и трагикомедия «Везет» для стриминговой платформы.

В феврале она отправилась в гастрольный тур по России со спектаклем «Случайное танго». Юлия часто делится с подписчиками разными моментами из своей жизни и неизменно получает множество восхищенных комментариев: «Хочу, чтобы вы сыграли королеву или влюбленную женщину!», «Какая крутая красотка».

Другие подписчики пишут настоящие признания в любви 42-летней артистке: «Вы удивительная и потрясающая актриса, заряжающая положительной энергией, излучающая красоту и вдохновение. Вы просто прелесть! Ваша яркая природная красота выше всяких похвал».