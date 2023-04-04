Как Элизабет Тейлор выглядела в старости: фото шокируют

Элизабет Тейлор носила неофициальное звание «королева Голливуда». До самой смерти актриса старалась оставаться роскошной дивой, однако возраст все-таки взял свое.

Одно из последних фото Элизабет красноречиво говорит о том, что постаревшая артистка находилась в плачевном состоянии. На снимке 2010 года Тейлор запечатлена с принцем Чарльзом, будущим королем Карлом III. Звезда Голливуда сидела в инвалидном кресле вся сгорбленная и с опухшими ногами. Отчетливо видно, что актриса находится в немощном, практически бессильном состоянии. От былой красавицы с фарфоровой кожей, манящими глазами и идеальной фигурой уже ничего не осталось.

Тейлор с молодых лет была одержима собственной внешностью. Она делала массажи для лица, принимала ванны с молоком по заветам самой Клеопатры, прибегала к услугам хирургов и косметологов. Поговаривали, что Элизабет панически боялась старости. Но, несмотря на все ухищрения, обмануть возраст ей все-таки не удалось.