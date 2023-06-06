Как ее в «ЗнаТоКи» взяли? Зиночка Кибрит была не той, кем ее привыкли считать

Эльза Леждей, сыгравшая эксперта-криминалиста в культовом советском сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи», родилась в 1933 году. Тягу к актерскому мастерству она почувствовала довольно рано, но в родном городе ей не удалось попробовать свои силы. А вот в столице она довольно легко поступила в Щепкинское училище и вскоре начала сниматься. Впервые на экранах она появилась в 21 год.

Красавица-актриса до своей роковой роли в «ЗнаТоКах» играла в самых разнообразных амплуа. И если в жизни она часто выглядела холодной и чопорной, то в кино Эльза играла самых настоящих распутниц. Это в сочетании с ее яркой внешностью могло сослужить ей плохую службу в дальнейшей карьере и оставить ее без каких-либо серьезных ролей.

Но до поры до времени судьба была благосклонна к Леждей. Актриса блистала на киноэкранах и была любимицей зрителей. А в 1971 году и вовсе настал ее звездный час: она получила роль Зиночки Кибрит в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». Эта роль так полюбилась советским людям, что многие с ума сходили по героине Леждей. Но эта же роль стала для нее и роковой. После нее актерская карьера Эльзы попросту рухнула. И свою жизнь она доживала в одиночестве, без денег и без работы.