Как был Шматко, так и остался: как сейчас выглядит главный прапорщик из сериала «Солдаты»

Алексей Маклаков известен отечественному зрителю как прапорщик Шматко в сериале «Солдаты». Актер настолько хорошо вжился в своего персонажа, что за годы выхода сериала стал главным героем истории. При этом карьерный путь знаменитости не ограничился только этим ситкомом.

Так, после выхода «Солдат» Маклаков неоднократно появлялся в образах военных: «Мертвый, живой, опасный» и «Гаишники» числятся среди проектов того периода. Со временем однако артист все реже и реже появлялся на съемочной площадке, ограничившись лишь ролью Шматко, и сконцентрировался на воспитании своих дочерей Ирины и Софии.

Ситуация изменилась несколько лет назад. Талантливый актер решил вновь заняться своей карьерой и вернулся на съемочную площадку. За последние годы его можно было увидеть в сериалах «Нулевой пациент» и «Абсурд», а также в серии фильмов «Майор Гром», где он перевоплотился в начальника полиции Федора Прокопенко.

Так же часто, как на съемочной площадке, артиста можно увидеть и на светских мероприятиях. Маклаков не пропускает премьеры громких проектов, привлекая внимание публики. Как отмечают внимательные фанаты, 62-летний артист практически не изменился внешне, в нем все еще узнается любимый всеми Шматко.