Как бы выглядели реальные герои из «Простоквашино»: россияне в ужасе

Образы любимых героев из мультфильмов о деревне Простоквашино стали классикой советского кино. Маленькие зрители помнили и вечно удивленное лицо почтальона Печкина, и окладистую бороду папы дяди Федора Дмитрия, и даже задорную стрижку каре у мамы Риммы, и длинные усы кота Матроскина.

Несколько лет назад художник Евгений Швенк попытался сделать персонажей более реалистичными и перерисовал их. А популярный блогер Денис Ширяев пошел еще дальше и при помощи современных методов нейросети «оцифровал» мультяшные изображения взрослых героев мультфильма, чтобы представить, как они выглядели бы в реальности.

Папа Дмитрий, например, остался с такой же бородой, стрижкой и удивленным взглядом. Печкин обзавелся еще более заметным носом. А мама Римма оказалась в жизни настоящей красавицей. Но не все пользователи Сети оценили эксперимент, отметив, что рисованные версии героев выглядят все же куда лучше.