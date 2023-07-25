«Как будто пчелы покусали»: нестандартная красавица Рутберг растеряла все очарование из-за пластики

Юлия Рутберг когда-то уверяла всех в том, что не станет делать омолаживающие процедуры. Актриса считала, что представительница ее профессии должна стареть естественно, сохраняя мимику лица, которое отпечатки прожитых лет будут только украшать. Но пришло время, когда звезда поменяла свое мнение.

Коллеги и поклонники были шокированы тем, как резко изменилась внешность Рутберг. От ее острых скул не осталось и следа — форма лица вдруг стала округлой, а нос заметно «поправился» в области переносицы. Стало ясно, что актриса побывала в кабинете косметолога и вышла оттуда, растеряв свою нестандартную, но такую яркую красоту.

Фанаты заметили, что 58-летняя Рутберг, сделав уколы красоты, действительно стала выглядеть моложе, но при этом превратилась в обычную «тетеньку», мало чем отличающуюся от остальных женщин ее возраста. К тому же теперь лицо артистки выглядит отекшим.