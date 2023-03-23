Как будто отксерокопировали: только посмотрите на маму Юлии Ковальчук (фото)

Экс-солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук была творческим человеком со школьных лет, в отличие от мамы Светланы Васильевны — преподавателя политеха. Тем удивительнее их сходство — женщин с такими разными судьбами и сферами деятельности.

«Мамина дочка, точная копия», «Вы копия мама», — такими комментариями полнится личный блог артистки, когда она делится совместными фотографиями. Подписчики не могли пройти мимо внешних данных обеих женщин. «У вас очень красивая мама!», «Такие красотки», — расхваливали комментаторы певицу и ее родительницу.

Многие писали о необходимости беречь своих близких и уделять им внимание. «Долгих лет прекрасной жизни вашей маме», — звучали в адрес Светланы Васильевны и такие напутствия. Знаменитость часто выкладывает видео с участием мамы. Недавно она порадовала поклонников фотосессией с ее юбилея.