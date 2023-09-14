Как Будько, только усатый: второй муж Кравченко оказался вылитым Добронравовым

Татьяна Кравченко была замужем дважды. Как и у многих коллег, первый брак оказался недолговечным: молодые люди быстро поняли, что не готовы к семейной жизни, и по обоюдному согласию подали на развод. А вот второй союз артистки оказался для нее намного более значимым.

Вскоре после развода девушка познакомилась с продюсером Дмитрием Гербачевским. Мужчина очень настойчиво добивался внимания актрисы и покорил ее сердце. Но узнав, что у поклонника есть невеста, Татьяна тут же порвала с ним отношения. Лишь спустя пять лет пара встретилась вновь, и на этот раз ничего не мешало их союзу. Влюбленные поженились, чуть позже Татьяна родила мужу дочь. К сожалению, счастье было недолгим. Через пару лет супруги стали постоянно ссориться. Гербачевский изменял артистке, а нередко и поднимал на нее руку. После долгих терзаний Кравченко наконец-то приняла решение уйти.

До сегодняшнего дня звезда так и не вышла больше замуж. А на съемках «Сватов» она встретила новую любовь — Федора Добронравова. Поразительно, но актер оказался очень похож на ее бывшего супруга. Увы, партнер по сериалу на чувства Татьяны не ответил.