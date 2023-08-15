Как Брыльска зарабатывала в СССР: ее нижнее белье разошлось по всему «Мосфильму»

Барбара Брыльска стала абсолютной звездой в Советском Союзе благодаря главной роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Эльдар Рязанов принципиально отверг известных отечественных актрис, надеясь найти особую загадочность и сексуальность для своей героини. Все эти качества режиссер отыскал в иностранке.

Вот только коллеги не горели желанием работать с польской звездой. Партнеры по съемочной площадке характеризовали позже Брыльскую как довольно капризную особу, которой было сложно угодить. И, как оказалось, от съемок в СССР актриса решила взять максимум и занималась не только игрой в кадре.

Валентина Талызина, сыгравшая небольшую роль в мелодраме и озвучившая героиню Брыльской, вспомнила, как быстро иностранка начала зарабатывать деньги. Полька привозила в СССР нижнее белье европейского производства из тонких материалов и кружева и продавала всем желающим на «Мосфильме». Товары приобретали не только красавицы-актрисы, но и технические работники, вплоть до осветителей, чтобы порадовать жен.

Все вырученные средства Брыльска выгодно вкладывала. Как рассказала Талызина на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», актриса скупала антиквариат и картины и увозила с собой на родину.