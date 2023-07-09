Как без макияжа выглядит женщина, ради которой Меладзе ушел из семьи

Обманутой жене и в подметки не годится.

Личная жизнь братьев Меладзе полна драм и измен. Младший, Валерий, провел вместе с первой супругой Ириной долгих 25, у пары родилось трое дочерей. Однако крепкий брак разрушил роман на стороне.

Оказывается, певец крутил любовь с экс-солисткой ВИА «Гры» Альбиной Джанабаевой. Исполнительница получила статус «разлучницы». Впрочем, верные поклонники поддержали звезду: для поклонников Джанабаева все так же талантлива, красива и прекрасна. Подписчики тепло встретили снимок звезды без макияжа.