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Как без макияжа выглядит женщина, ради которой Меладзе ушел из семьи

9 июля 2023 15:30
Как без макияжа выглядит женщина, ради которой Меладзе ушел из семьи

Обманутой жене и в подметки не годится.

Личная жизнь братьев Меладзе полна драм и измен. Младший, Валерий, провел вместе с первой супругой Ириной долгих 25, у пары родилось трое дочерей. Однако крепкий брак разрушил роман на стороне.

Оказывается, певец крутил любовь с экс-солисткой ВИА «Гры» Альбиной Джанабаевой. Исполнительница получила статус «разлучницы». Впрочем, верные поклонники поддержали звезду: для поклонников Джанабаева все так же талантлива, красива и прекрасна. Подписчики тепло встретили снимок звезды без макияжа.

«Невероятная красота», «Какая прелестная все ж таки Альбина! Еще талантливая умница и с характером!», «Какая же красивая», «Моя любимая певица, как же Вы прекрасны», «Сразу видно зависть женщин, красотка, молодец!», — писали под фото пользователи Сети.

Как без макияжа выглядит женщина, ради которой Меладзе ушел из семьи
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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