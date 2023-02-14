К гибели Ретта Батлера привела женщина: увидев ее лицо, вам станет не по себе (фото)

Кларк Гейбл, известный как Ретт Батлер из «Унесенных ветром», считался величайшим актером своего поколения. Он мог сыграть еще массу ярких ролей, но жизнь артиста внезапно оборвалась в 59 лет. Мало кто знает, что к уходу Гейбла причастна одна знаменитость.

Последней киноработой Кларка стала картина «Неприкаянные», где он снимался вместе с суперзвездой Мэрилин Монро. Съемки сильно вымотали всех актеров, ведь они проходили в условиях сорокаградусной жары. Кроме того, далеко не юный Гейбл самостоятельно выполнял все сложные и опасные трюки. Непросто складывались и его отношения с главной кинодивной Голливуда.

Когда работа подошла к концу, актер выдохнул с облегчением и сказал, что «эта Монро довела меня до сердечного приступа». Его слова оказались пророческими — уже на следующий день Гейбл угодил в больницу с инфарктом. А через 11 дней актер скончался. В чем же провинилась Монро перед «королем Голливуда»?

Актриса то и дело опаздывала на съемки, а иногда вообще не приходила на площадку. Кроме того, Мэрилин не могла нормально играть свою роль из-за депрессии и алкоголизма. При этом режиссер не делал ей никаких замечаний, он понимал, что без Монро фильм не «выстрелит». Неудивительно, что Гейбл, обожавший дисциплину и порядок, еле выдержал эти съемки.