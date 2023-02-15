К 50 годам так и не женился: сын Любови Полищук вырос настоящим «жеребцом»

Ни один из романов не принес счастья.

Сын великолепной актрисы Любови Полищук Алексей Макаров никогда не был избалован материнской любовью. Зато от поклонниц у видного артиста никогда не было отбоя. Однако к 50 годам Макаров так и не смог встретить истинную любовь.

Первые серьезные отношения у Алексея начались после окончания вуза. Его избранницей стала актриса Мария Сперанская, которая была старше Макарова на девять лет. Они прожили вместе три года, но этот период нельзя было назвать счастливым из-за постоянных измен Алексея, который называл самого себя «невменяемым жеребцом».

Следующей пассией артиста стала актриса Ольга Силаенкова. Макаров требовал, чтобы жена сидела дома и подчинялась его правилам. Попытка Алексея создать домостроевский брак провалилась, и вскоре Ольга подала на развод.

Макаров нашел утешение в объятиях актрисы Екатерины Семеновой. Но отношения со звездой «Двух судеб» тоже толком не сложились. К тому же в это время Полищук поставили неутешительный диагноз, и Макаров полностью «переключился» на мать.

В это время он познакомился с актрисой Настей Макеевой, которая стала его опорой в непростое для артиста время. Однако и эти отношения рухнули — виной тому стала неконтролируемая ревность Алексея.

Сегодня Макарову 51 год. Он скрывает свою личную жизнь, но, судя по всему, пока актер так и не встретил ту единственную.