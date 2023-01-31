К 36 годам превратились в старух: как сейчас выглядят самые богатые близняшки Америки

Актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен стали кумирами всех без исключения девчонок в конце 90-х. Сестры-близняшки попадали в различные переделки и находили свою любовь в фильмах «Меняемся воротами», «Солнечные каникулы», «Двое: Я и моя тень».

Милый дуэт прославился на весь мир, а в 2007 году сестры заняли 11-ю строчку в рейтинге самых богатых женщин индустрии развлечений с доходом в 100 млн долларов. Близняшкам не без помощи родителей удалось сделать из своего имени бренд, под которым выпускались одежда, книги, плакаты, духи и куклы.

Профессионально вырасти из образа симпатичных подростков Мэри-Кейт и Эшли так и не удалось. Зато личная жизнь буквально кипела: Эшли встречалась по большей части со спортсменами, Мэри-Кейт предпочитала финансистов, к примеру, брата бывшего президента Франции Саркози.

Сегодня близняшкам Олсен по 36 лет, и их внешний облик едва напоминает вид тинейджеров из «Мгновений Нью-Йорка». Мэри-Кейт переборщила с пластикой, отчего ее лицо выглядит застывшим, неспособным к выражению эмоций. Эшли борется с неизлечимой болезнью Лайма, которой она заразилась из-за укуса клеща. Вероятно, поражающий эффект от недуга (страдает кожа, нервная система и суставы) сказался на внешнем виде Эшли, которая, впрочем, не так давно появилась на публике с новым супругом — 34-летним художником Луи Эйснером.