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Известный дизайнер проболтался о возвращении Пугачевой в Россию

7 июля 2022 15:40
Известный дизайнер проболтался о возвращении Пугачевой в Россию

Игорь Гуляев раскрыл все карты.

После того как Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и их детьми поселилась в израильском городе Кесария, ее поклонники не устают обсуждать затянувшийся отпуск звездной семьи. На курорте они проводят время с марта. За этот период сплетники уже неоднократно заявляли, что певица собирается остаться за рубежом навсегда. Якобы ей лучше подходит теплый климат, а у Галкина активно развивается карьера за границей.

Известный дизайнер проболтался о возвращении Пугачевой в Россию

На днях Пугачева все-таки покинула Израиль, но не для того, чтобы прилететь в Россию. Теперь она находится в Юрмале, где каждый год проводит летний отпуск. Но ее возвращение в страну не за горами. Об этом проболтался близкий друг семьи артистки и известный дизайнер Игорь Гуляев.

«Вернется в сентябре, когда детки пойдут в школу», — обронил он в YouTube-шоу Алены Жигаловой.

Напомним, младшие дети Примадонны Лиза и Гарри весной заканчивали учебный год дистанционно. В сентябре 2020 года они пошли в первый класс частной гимназии в Московской области.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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