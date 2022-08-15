Известный актер проболтался: россиянам раскрыли глаза на новый роман Медведевой

Евгения Медведева даже после завершения карьеры является одной из самых популярных фигуристок в стране. Поклонники следят за каждым ее шагом и особенно не упускают слухи о ее романтических отношениях. Например, не так давно появилась информация о романе спортсменки с актером Анаром Халиловым, звездой проекта «Этерна». Такой интерес сама Евгения подогрела пикантным фото в социальных сетях. Однако, как оказалось, эти домыслы не являются правдой.

По словам Халилова, его с Медведевой связывают исключительно дружеские отношения. Якобы они стараются проводить время вместе, но получается это не так часто из-за загруженных графиков.

«Мы просто дружим. Она супер», — признался актер в беседе с «Газетой.ру ».

Также Анар подчеркнул, что старается не строить планов на личную жизнь. Он полностью занят своей карьерой и пока не заинтересован в романтических отношениях.