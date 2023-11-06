Известный актер оказался внуком Збруева: все видели, но даже не догадывались

Несмотря на солидный возраст, 85-летний Александр Збруев до сих пор остается кумиром многих россиян. А в советское время актер и вовсе был секс-символом для зрительниц, которые не могли отвести от него глаз на экране. Родная дочка Збруева Наталья лишь один раз снялась в кино и не стала строить кинематографическую карьеру. А вот внебрачная наследница артиста Татьяна служит в театре «Ленком».

Как выяснилось, на этом творческая династия Збруева не обрывается. Ведь родственником ему приходится и еще один известный современный актер: по удивительному совпадению у него тоже нет отбоя от поклонниц.

Речь идет о красавце-брюнете Петре Федорове. Он знаком зрителям по ролям в «Обитаемом острове», «Клубе», «Перевале Дятлова» и еще по десяткам проектов. Его родной дед, актер Евгений Федоров, приходился старшим сводным братом Збруеву. Они росли вместе и помогали друг другу.

Поэтому Александр Збруев считается двоюродным дедушкой Петра Федорова. Вот только оба актера предпочитают не раскрывать это родство.