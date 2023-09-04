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Известная актриса выглядит словно мать Навки: оказалось, они ровесницы

4 сентября 2023 15:00
Известная актриса выглядит словно мать Навки: оказалось, они ровесницы

Звезда кино сильно уступает по внешнему виду спортсменке

Представители шоу-бизнеса обычно крайне придирчиво относятся к собственной внешности. Они поддерживают молодость, красоту и лоск, регулярно обращаются к косметологам, а некоторые даже делают пластические операции, чтобы остановить возрастные изменения.

Но есть и те знаменитости, которые принимают себя такими, какие они есть. В результате получается, что известные ровесники иногда выглядят как люди совсем разного возраста. Наглядно это доказывает сравнение Татьяны Навки и Марии Ароновой.

Как оказалось, актриса и прославленная фигуристка близки по возрасту. Однако 51-летняя звезда кино выглядит словно мать Навки.

Такое ощущение складывается из-за мощного телосложения артистки и ее грубого голоса. Особенно заметна эта возрастная разница была в молодости, а сейчас Аронова, наконец, взялась за себя и даже начала преображаться. В прошлом году актриса восхитила поклонников своим радикальным похудением и новой короткой стрижкой. Правда, до спортсменки-блондинки ей пока далеко.

Известная актриса выглядит словно мать Навки: оказалось, они ровесницы
Фото: @NadinStrelets / youtube.com, unsplash.com, кадр из фильма «Лёд» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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