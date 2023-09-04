Известная актриса выглядит словно мать Навки: оказалось, они ровесницы

Представители шоу-бизнеса обычно крайне придирчиво относятся к собственной внешности. Они поддерживают молодость, красоту и лоск, регулярно обращаются к косметологам, а некоторые даже делают пластические операции, чтобы остановить возрастные изменения.

Но есть и те знаменитости, которые принимают себя такими, какие они есть. В результате получается, что известные ровесники иногда выглядят как люди совсем разного возраста. Наглядно это доказывает сравнение Татьяны Навки и Марии Ароновой.

Как оказалось, актриса и прославленная фигуристка близки по возрасту. Однако 51-летняя звезда кино выглядит словно мать Навки.

Такое ощущение складывается из-за мощного телосложения артистки и ее грубого голоса. Особенно заметна эта возрастная разница была в молодости, а сейчас Аронова, наконец, взялась за себя и даже начала преображаться. В прошлом году актриса восхитила поклонников своим радикальным похудением и новой короткой стрижкой. Правда, до спортсменки-блондинки ей пока далеко.