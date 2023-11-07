Известная актриса чуть не стала женой узбека в 15 лет: глядя на нее сейчас, не догадаешься

Многодетной матерью она не стала, а вот кинозвездой — да.

Жизнь актрисы Театра имени Вахтангова Марии Ароновой всегда была полна испытаний и трудностей. Ее история хоть и наполнена разочарованиями, но может стать источником вдохновения для многих.

Мария выросла в интеллигентной семье, где ее воспитывала прабабушка, сама пережившая много потерь и скрывавшая свою скорбь от других. Уже с детства будущая звезда проявляла актерские способности, устраивая театральные представления для соседей.

Судьбоносным моментом в жизни Ароновой стало знакомство с узбеком по имени Улугбек, когда девочке было всего 14 лет. Она была уверена, что именно с азиатским мужчиной найдет счастье и будет многодетной матерью.

Родители Улугбека даже начали строить им отдельный дом. Но во время отдыха в летнем лагере Мария открыла для себя мир театра и творчества и решила отказаться от планов. Улугбек был расстроен и впоследствии показывал ей фотографии своей семьи, сохраняя портрет Ароновой в память об их отношениях.

Аронова же поступила в Щукинское училище, после которого начала профессиональную карьеру актрисы. Первую роль в кино ей дал знаменитый режиссер Сергей Урсуляк в фильме «Летние люди».