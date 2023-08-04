«Изуродовали ребенка»: дочь Прилучного кардинально изменилась (фото)
Без вмешательства мачехи не обошлось.
Павел Прилучный не упускает возможности провести время с детьми от первого брака. Новая жена актера Зепюр Брутян нашла общий язык с Мией и Тимофеем и также проводит вместе с ними много времени. Артистка даже приложила руку к кардинальным изменениям имиджа своей падчерицы.
В социальных сетях Брутян показала, как побывала вместе с девочкой в салоне красоты. Перед отъездом на Мальдивы дочери Прилучного сделали модную прическу. На ее голове заплели множество мелких косичек. Выглядит такой образ довольно необычно и смело для семилетнего ребенка.
Мнение интернет-пользователей о преображении Мии разделилось. Некоторым стало интересно, как на новый стиль дочери отреагирует бывшая жена Прилучного — актриса Агата Муцениеце.
«Интересно, что об этом думает Агата», «Красивая прическа, самое то для жаркого лета», «Изуродовали ребенка», — обсуждают случившееся в Сети.