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«Изуродовали ребенка»: дочь Прилучного кардинально изменилась (фото)

4 августа 2023 19:45
«Изуродовали ребенка»: дочь Прилучного кардинально изменилась (фото)

Без вмешательства мачехи не обошлось.

Павел Прилучный не упускает возможности провести время с детьми от первого брака. Новая жена актера Зепюр Брутян нашла общий язык с Мией и Тимофеем и также проводит вместе с ними много времени. Артистка даже приложила руку к кардинальным изменениям имиджа своей падчерицы.

В социальных сетях Брутян показала, как побывала вместе с девочкой в салоне красоты. Перед отъездом на Мальдивы дочери Прилучного сделали модную прическу. На ее голове заплели множество мелких косичек. Выглядит такой образ довольно необычно и смело для семилетнего ребенка.

Мнение интернет-пользователей о преображении Мии разделилось. Некоторым стало интересно, как на новый стиль дочери отреагирует бывшая жена Прилучного — актриса Агата Муцениеце.

«Интересно, что об этом думает Агата», «Красивая прическа, самое то для жаркого лета», «Изуродовали ребенка», — обсуждают случившееся в Сети.

«Изуродовали ребенка»: дочь Прилучного кардинально изменилась (фото)
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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