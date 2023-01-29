«Изуродовали»: не поверите, что модный стилист сотворил с Сандрой Буллок (фото)

Сандра Буллок — одна из самых привлекательных и сексуальных актрис мирового кинематографа. Поклонникам казалось, что испортить красоту звезды Голливуда невозможно, но нашелся стилист, который смог.

Когда знаменитость собиралась на премьеру фильма «Затерянный город», то вряд ли догадывалась, что этот вечер станет одним из самых громких ее провалов. Модный стилист подобрал для артистки такой образ, от одного взгляда на который волосы встают дыбом.

Само по себе платье в пол с укороченной передней частью выглядело довольно эффектно. Если бы артистка вышла к фотографам только в нем и в изящных туфлях, то наверняка собрала бы массу восторженных взглядов в реальности и комплиментов в Сети.

Однако стилист дополнил аутфит черным повседневным блейзером и сапогами-ботфортами, чем его и испортил. Такое поклонники Сандры простить не смогли и прямо заявили, что привлекательную актрису попросту «изуродовали».