Изуродовала себя пластикой: звезду фильма «Увидеть Париж и умереть» не узнать

Екатерине Семеновой, известной ролью в фильме «Увидеть Париж и умереть», в этом году стукнуло 52. Женщине не удается смириться с уходящей молодостью, поэтому она регулярно прибегает к разным омолаживающим процедурам и даже пластическим операциям. Но с каждым новым вмешательством артистка все меньше становится похожа сама на себя.

Свои обращения к хирургам знаменитость не скрывает. В стремлении выглядеть моложе она уже пристрастилась к операциям, уколам красоты и подтяжкам. Результат всех перечисленных вмешательств виден на Екатерине невооруженным глазом.

По мнению поклонников, кожа на лице Семеновой стала выглядеть неестественно, будто маска. У актрисы очень скованная мимика, а ее улыбка напоминает злодея из комиксов, а не прежнюю красавицу.