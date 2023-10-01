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Киноафиша Статьи Изуродовала себя пластикой: звезду фильма «Увидеть Париж и умереть» не узнать

Изуродовала себя пластикой: звезду фильма «Увидеть Париж и умереть» не узнать

1 октября 2023 07:30
Изуродовала себя пластикой: звезду фильма «Увидеть Париж и умереть» не узнать

В погоне за молодостью потеряла собственное лицо.

Екатерине Семеновой, известной ролью в фильме «Увидеть Париж и умереть», в этом году стукнуло 52. Женщине не удается смириться с уходящей молодостью, поэтому она регулярно прибегает к разным омолаживающим процедурам и даже пластическим операциям. Но с каждым новым вмешательством артистка все меньше становится похожа сама на себя.

Свои обращения к хирургам знаменитость не скрывает. В стремлении выглядеть моложе она уже пристрастилась к операциям, уколам красоты и подтяжкам. Результат всех перечисленных вмешательств виден на Екатерине невооруженным глазом.

По мнению поклонников, кожа на лице Семеновой стала выглядеть неестественно, будто маска. У актрисы очень скованная мимика, а ее улыбка напоминает злодея из комиксов, а не прежнюю красавицу.

«Кукла, от человека мало что осталось», «Лицо буграми пошло», — пишут в Сети разочарованные фанаты.

Изуродовала себя пластикой: звезду фильма «Увидеть Париж и умереть» не узнать
Фото: Кадр из фильма «Увидеть Париж и умереть» (1992), социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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