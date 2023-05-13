«Изуродовала себя»: от былой красоты звезды «Двух судеб» ничего не осталось

В молодости Екатерина Семенова была невероятно красивой. Актриса блистала на экранах и заводила многочисленные романы. Но постепенно годы начали брать свое, с чем знаменитость не смогла смириться.

Артистка не признается, что ложилась под нож хирурга, но у ее поклонников не остается в этом никаких сомнений. Лицо Семеновой слишком сильно изменилось, причем не в лучшую сторону. Интернет-пользователи вынуждены признать, что от былой красоты звезды «Двух судеб» ничего не осталось.

Многие предполагают, что она сделала круговую подтяжку лица и заполнила носогубные складки при помощи филлеров. Теперь актрису сравнивают с ее коллегой по цеху Верой Алентовой, также вписавшей свое имя в число жертв пластической хирургии.