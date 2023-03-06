Изумитесь, о какой работе до «Не родись красивой» Уварова вспоминает с содроганием

Нелли Уварова прославилась как актриса после сериала «Не родись красивой». За годы карьеры она поучаствовала во множестве ярких шоу, но мало кто из фанатов знает, какой была первая работа звезды экрана.

Как призналась сама Уварова, будучи подростком она продавала мороженое. В течение дня она стояла у холодильника на улице, предлагая дорогие лакомства. При этом сама она никогда не пробовала такие вкусы, поэтому всегда смущалась, когда покупатели просили у нее совета.

«Понимала, что сама не могу позволить себе купить хотя бы одно. Сдерживала внутренние слезы», — вспоминает артистка в беседе с порталом «Антенна ».

В итоге Нелли не смогла построить карьеру продавца. Она считала себя весьма робкой, а работникам торговли необходимы совсем противоположные качества, поэтому при первой возможности она ушла с работы.